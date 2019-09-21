На Украине призвали в армию пятилетнего мальчика
- 21 сентября 2019, 17:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Украине пятилетнему ребенку пришла повестка из военкомата, сообщает портал «Корреспондент.net».
Инцидент произошел в селе Гребенки Киевской области.
Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет, — написала в соцсети мать мальчика и приложила фотографию повестки.
В повестке сказано, что ребенок должен явиться в сельсовет села Гребенки с одним из родителей и встать на учет в местном призывном пункте.
Позже выяснилось, что путаница произошла из-за того, что в сельсовете год рождения мальчика в списке населения был указан неверно.
Местные власти принесли женщине извинения, отмечает издание.
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