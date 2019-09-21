На Украине призвали в армию пятилетнего мальчика

На Украине пятилетнему ребенку пришла повестка из военкомата, сообщает портал «Корреспондент.net».

Инцидент произошел в селе Гребенки Киевской области.

Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет, — написала в соцсети мать мальчика и приложила фотографию повестки.

В повестке сказано, что ребенок должен явиться в сельсовет села Гребенки с одним из родителей и встать на учет в местном призывном пункте.

Позже выяснилось, что путаница произошла из-за того, что в сельсовете год рождения мальчика в списке населения был указан неверно.

Местные власти принесли женщине извинения, отмечает издание.