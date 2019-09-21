найти ×
   
  • USD -0.37
    63.85
  • EUR -0.34
    70.60
СохранитьСохранено0
×

-2030566

На Украине призвали в армию пятилетнего мальчика

Small default
© facebook.com

© facebook.com

На Украине пятилетнему ребенку пришла повестка из военкомата, сообщает портал «Корреспондент.net».

Инцидент произошел в селе Гребенки Киевской области.

Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет, — написала в соцсети мать мальчика и приложила фотографию повестки.

В повестке сказано, что ребенок должен явиться в сельсовет села Гребенки с одним из родителей и встать на учет в местном призывном пункте.

Позже выяснилось, что путаница произошла из-за того, что в сельсовете год рождения мальчика в списке населения был указан неверно.

Местные власти принесли женщине извинения, отмечает издание.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
189277134читать позжечитаю позже
Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
54049158читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12026057читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4126607читать позжечитаю позже