найти ×
   
  • USD -0.37
    63.85
  • EUR -0.34
    70.60
СохранитьСохранено0
×

-207665

В Греции задержали террориста, угнавшего пассажирский самолет в 1985 году

Small default
© pixabay.com

© pixabay.com

На греческом острове Миконос полиция задержала террориста, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление полиции Южной части Эгейского моря.

65-летнего иностранца задержали в четверг, 19 сентября, по ордеру властей Германии. Мужчина обвиняется в авиапиратстве и похищении людей в 1985—1987 годах.

Задержанного доставили в суд, который принял решение о временном аресте.

По данным полиции, 14 июня 1985 года террористы захватили направляющийся из Афин в Рим самолет Boeing 727 компании Trans World Airlines.

Авиапираты заставили пилотов лететь в Бейрут. Восемь членов экипажа и 145 пассажиров удерживались террористами в течение 17 дней. Во время захвата самолета был убит американский морской пехотинец.

Бандиты требовали освободить несколько сотен заключенных из израильских и южно-ливанских тюрем.

Среди заложников в том самолете находился был всемирно известный греческий певец Демис Руссос, напоминает агентство.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети
3021069читать позжечитаю позже
Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
5023949читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

534959093читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

27467496читать позжечитаю позже