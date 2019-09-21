В Греции задержали террориста, угнавшего пассажирский самолет в 1985 году

На греческом острове Миконос полиция задержала террориста, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление полиции Южной части Эгейского моря.

65-летнего иностранца задержали в четверг, 19 сентября, по ордеру властей Германии. Мужчина обвиняется в авиапиратстве и похищении людей в 1985—1987 годах.

Задержанного доставили в суд, который принял решение о временном аресте.

По данным полиции, 14 июня 1985 года террористы захватили направляющийся из Афин в Рим самолет Boeing 727 компании Trans World Airlines.

Авиапираты заставили пилотов лететь в Бейрут. Восемь членов экипажа и 145 пассажиров удерживались террористами в течение 17 дней. Во время захвата самолета был убит американский морской пехотинец.

Бандиты требовали освободить несколько сотен заключенных из израильских и южно-ливанских тюрем.

Среди заложников в том самолете находился был всемирно известный греческий певец Демис Руссос, напоминает агентство.