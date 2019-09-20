найти ×
   
  • USD -0.37
    63.85
  • EUR -0.34
    70.60
СохранитьСохранено0
×

0113253

В Рунете наклепали мемов с «Я/Мы»

Small f78f8d6c11
© social media

© social media

Пользователи Рунета стали использовать появившийся в связи с делом журналиста Ивана Голунова символ единения общества в борьбе за свои гражданские права «Я/Мы» в качестве обычного мема.

История «Я/Мы» началась 10 июня 2019 года, когда три ведущих российских издания — газеты «Коммерсант», «Ведомости» и РБК — вышли с одинаково оформленной первой полосой, на которой значились слова: «Я/Мы Иван Голунов». Они были посвящены резонансному уголовному делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого следствие обвинило в попытке сбыта наркотиков.

В итоге под давлением общественности дело развалилось, журналиста освободили за недостатком улик, а причастные лица, включая высокое полицейское начальство, понесли наказание.

Прекращение уголовного преследования Голунова стало уникальным для России объединяющим событием практически для всех слоев и сегментов медиа-среды и гражданского общества в целом. В борьбе с несправедливостью и откровенной фабрикацией уголовного преследования сошлись люди, которые ранее активно оппонировали друг другу и придерживаются различных политических взглядов.

По мере нарастания активности гражданского общества в связи с трудностями, которые возникли у независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, «Я/Мы» стали прилагать к другим пострадавшим лицам, например, к актеру Павлу Устинову. Однако в итоге протестный символ потускнел и подернулся налетом цинизма.

Начало пренебрежительному отношению к «Я/Мы» положил скандальный дизайнер Артемий Лебедев, который на своем YouTube-канале выразил недовольство тем, что «люди ни о чем другом думать не могут, как о деле Голунова», и заявил, что его студия могла бы придумать для передовиц изданий дизайн получше.

В начале сентября ведущие популярного паблика Mash обнаружили, что одно очень популярное среди российских подростков сообщество в соцсети «ВКонтакте» буквально завалено картинками с самой вольной интерпретацией «Я/Мы», включая нецензурную и откровенно низкопробную. 

Тем не менее, распространение в Сети получили и другие варианты, которые отражают острые социальные и экономические проблемы, а также злободневные события последних недель.

Среди самых ярких примеров — картинка со словами «Я/Мы шаман», которая является отсылкой к курьезной истории недавно вышедшего из психиатрической больницы якутского шамана Александра Габышева, прославившегося на всю Россию своим пешим походом на Москву для «изгнания Путина».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small e2ecc09789
    Nikita Oganesyanсегодня, 00:15

    Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://fondvyplat.info Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли!

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
534959093читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
133425035читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

1012035читать позжечитаю позже

Общество
Тесты
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее20 августа

Отвечайте интуитивно. То, что вы увидите первым делом, расскажет правду о вашем будущем.

188277134читать позжечитаю позже