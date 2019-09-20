Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, летевший из турецкой Антальи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, Boeing-747 летел во Внуково, однако перед посадкой сообщил о падении давления в гидросистеме.

«Борт приземлился в аэропорту Шереметьево», — добавил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения неполадок.