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Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Шереметьево

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, летевший из турецкой Антальи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, Boeing-747 летел во Внуково, однако перед посадкой сообщил о падении давления в гидросистеме.

«Борт приземлился в аэропорту Шереметьево», — добавил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения неполадок.

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