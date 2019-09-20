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Россияне завоевали золото на чемпионате мира по вольной борьбе

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Заур Угуев © EPA\TASS

Заур Угуев © EPA\TASS

Золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограмм завоевал россиянин Заур Угуев, сообщает ТАСС.

В финальном поединке 24-летний российский спортсмен победил турецкого борца Сулеймана Атлы.

В прошлом году Угуев получил золото на чемпионате мира в Будапеште.

В весовой категории до 65 килограмм золотую медаль завоевал россиянин Гаджимурад Рашидов.

Российский борец победил представителя Казахстана Даулета Ниязбекова, выиграв свою первую золотую медаль чемпионата мира с травмой ребра, полученной накануне на турнире.

В этом году чемпионат мира проходит в столице Казахстана Нур-Султане, отмечает агентство.

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