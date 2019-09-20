Россияне завоевали золото на чемпионате мира по вольной борьбе
- 20 сентября 2019, 19:15
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограмм завоевал россиянин Заур Угуев, сообщает ТАСС.
В финальном поединке 24-летний российский спортсмен победил турецкого борца Сулеймана Атлы.
В прошлом году Угуев получил золото на чемпионате мира в Будапеште.
В весовой категории до 65 килограмм золотую медаль завоевал россиянин Гаджимурад Рашидов.
Российский борец победил представителя Казахстана Даулета Ниязбекова, выиграв свою первую золотую медаль чемпионата мира с травмой ребра, полученной накануне на турнире.
В этом году чемпионат мира проходит в столице Казахстана Нур-Султане, отмечает агентство.
Войти через социальные сети: