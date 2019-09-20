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Суд вынес приговор фигурантам дела о нападении на больницу в Петербурге

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© youtube.com

© youtube.com

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор трем обвиняемым в разбойном нападении на больницу в Курортном районе города, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Одного из фигурантов дела суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, двух других к 12 и 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Один из обвиняемых был ранее был судим и освободился из заключения два года назад.

По данным суда, фигуранты дела 29 марта нынешнего года приехали на машине к горбольнице № 40 в Сестрорецке, в медицинских масках зашли в служебный кабинет и напали на главного врача и двух сотрудников больницы, используя в качестве оружия нож, костыль и деревянную ножку от кресла.

Обвиняемые похитили из больничного сейфа почти 3 миллиона рублей, после чего скрылись.

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