Создан лазер, который займется поиском искажений пространства-времени

Специалисты Швейцарского центра центра электроники и микротехнологий представили свой новый проект — орбитальный лазер. Пока что проект находится в разработке, но планируется, что через несколько лет сверхмощный лазер будет работать на орбитальной гравитационно-волновой лаборатории LISA.

Поясняется, что это поможет отслеживать колебания пространства-времени.

Напомним, что орбитальная лаборатория Laser Interferometer Space Antenna (LISA) — совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и NASA. Благодаря этой лаборатории астрономы могут отслеживать и изучать гравитационные волны с помощью лазерной интерферометрии.

Для работы ученым нужно всего три космических аппарата, расположенных в вершинах правильного треугольника.



Когда между двумя аппаратами будет проходить гравитационная волна, она исказит структуру пространства-времени. тогда у нас будет шанс измерить относительные изменения длины плеч интерферометра по сдвигу фазы лазерного луча с помощью третьего аппарата, — сказано в заявлении.

Так как этот проект является одним из самых сложных в плане реализации, ученые запустят его лишь к 2034 году.

Недавно компании показали первый прототип лазера, который пригодится для этих исследований. Он будет отвечать за точное измерение расстояний между аппаратами, который будут находиться на расстоянии около 2,5 млн км друг от друга.

Прототип представляет из себя инфракрасный лазер, свет в котором накапливается в специальном наборе фильтров и оптоволоконных усилителей, что делает его более ярким, но при этом его показатели не меняются.