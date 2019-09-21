Чем опасна бессонница для здоровья

Команда ученых из Португалии провела исследование, которое показало, чем еще могут быть опасны бессонные ночи. Оказалось, что некоторые иммунные клетки, которые вырабатываются организмом во время сна, напрямую влияют на работу кишечника.

Если часто нарушать режим сна можно заработать проблемы с кишечником.

Не секрет, что все клетки в нашем организме подчиняются циркадными ритмами. Они помогают клеткам правильно работать, обеспечивая нормальное функционирование всего организма, поясняют ученые.

Главные мозговые часы, которые имеют прямую информацию о дневном свете, должны настраивать все эти часики внутри тела так, чтобы синхронизировать все системы и обеспечить наше благополучие, — пишут ученые.

В ходе исследования ученые заметили, что когда человек долгое время не спал, это сильно отражалось на клетках белка ILC3, ответственного за здоровье желудка. Во время дневного сна и обеда наши биологические часы снижают активность ILC3, чтобы способствовать здоровому метаболизму липидов.

После того, как человек поел, работа белка возобновляется в прежнем режиме. А у людей, работающих по ночам, этот процесс перемещения лимфоцитов нарушается, что и приводит к дисфункции и заболеваниям кишечника.