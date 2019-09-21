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Чем опасна бессонница для здоровья

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда ученых из Португалии провела исследование, которое показало, чем еще могут быть опасны бессонные ночи. Оказалось, что некоторые иммунные клетки, которые вырабатываются организмом во время сна, напрямую влияют на работу кишечника.

Если часто нарушать режим сна можно заработать проблемы с кишечником.

Не секрет, что все клетки в нашем организме подчиняются циркадными ритмами. Они помогают клеткам правильно работать, обеспечивая нормальное функционирование всего организма, поясняют ученые.

Главные мозговые часы, которые имеют прямую информацию о дневном свете, должны настраивать все эти часики внутри тела так, чтобы синхронизировать все системы и обеспечить наше благополучие, — пишут ученые.

В ходе исследования ученые заметили, что когда человек долгое время не спал, это сильно отражалось на клетках белка ILC3, ответственного за здоровье желудка. Во время дневного сна и обеда наши биологические часы снижают активность ILC3, чтобы способствовать здоровому метаболизму липидов.

После того, как человек поел, работа белка возобновляется в прежнем режиме. А у людей, работающих по ночам, этот процесс перемещения лимфоцитов нарушается, что и приводит к дисфункции и заболеваниям кишечника.

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Комментарии (1)

  • Small 1fe3018f72
    Anna Kostyukсегодня, 12:14

    Тинькофф инициатор - даже смешно. Именно благодаря Тинькову многие ушатали себе кредитные истории. А сейчас, даже идеальный заёмщик не сможет взять кредит. Хороших заёмщиков и так днём с огнём не найти. Может вообще тогда стоит закрыть рынок кредитования!?

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