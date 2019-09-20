найти ×
   
  • USD -0.37
    63.85
  • EUR -0.34
    70.60
СохранитьСохранено0
×

004840

Синоптики дали прогноз погоды на зиму

Small default
© pixabay.com

© pixabay.com

Синоптики сообщили, какая погода ждет россиян предстоящей зимой.

Согласно прогнозам, в декабре температура воздуха практически на территории всей страны будет в основном соответствовать уровню средних многолетних значений. Исключение составят Сибирь и Урал, где температура превысит традиционную норму.

В январе температура воздуха также будет соответствовать норме практически во всех регионах Российской Федерации, за исключением Якутии, где предполагаются аномальные морозы.

Что касается февраля, метеорологи прогнозируют, что на большей части Северо-Западного федерального округа, а также в Центральном федеральном округе, включая Москву и Подмосковье, он будет холоднее, чем в прошлом году.

Также выше нормы среднемесячная температура воздуха предполагается на Северном Кавказе, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа, сообщается на сайте Росгидромета.

Ранее, как сообщал «Ридус», в Гидрометцентре предупредили, что в воскресенье, 22 сентября, в европейской части России ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики пообещали дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
188277134читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
9011314читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12025976читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4126607читать позжечитаю позже