Текслер официально стал губернатором Челябинской области

Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально вступил в должность руководителя региона.

Торжественная церемония инаугурации состоялась в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. В ходе мероприятия Текслер пообещал жителям региона защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию РФ и Устав Челябинской области.

«В ходе предыдущих четырех месяцев, когда Алексей Текслер работал временно исполняющим обязанности губернатора, жители Челябинской области очень четко дали ему понять, что они ожидают от новой власти, — рассказал в интервью „Ридусу“ политолог Илья Зенов. — Это все было собрано в послания Текслера местному законодательному собранию и в его программные стать, опубликованные в местной прессе. Речь идет о развитии здравоохранения, образования и социальной поддержки. Правительство Челябинской области, имея очень серьезную промышленную базу, должно вкладывать больше ресурсов в благополучие граждан. Соответствующие программы должны планироваться на несколько поколений вперед».

Выборы губернатора Челябинской области состоялись 8 сентября. Алексей Текслер получил на 69,31% голосов избирателей. Второе место досталось кандидату от КПРФ Константину Нациевскому, он набрал 12,02%. А третье место у представителя ЛДПР Виталия Пашина. За него проголосовали 8,84% голосов избирателей.

Текслер прошел так называемую «школу губернаторов» — программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.