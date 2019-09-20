Генпрокуратура проверит Московскую нотариальную палату

Генеральная прокуратура РФ проведет внеплановую проверку Московской нотариальной палаты. Поводом послужил соответствующий запрос от депутата Госдумы Виталия Милонова, составленный на основании доводов, изложенных в расследовании нашего издания «Самая закрытая система России: куда заказан путь обычным людям».

В статье «Ридуса» говорится о финансовой непрозрачности отечественных нотариальных палат. Все они зарегистрированы как НКО, однако каждый нотариус обязан быть членом этих палат и регулярно платить денежные взносы.

В итоге на счетах нотариальных палат скапливаются довольно значительные суммы. Но как они этими деньгами распоряжаются — тайна за семью печатями. Многие нотариальные палаты никакой финансовой отчетности не публикуют, хотя и обязаны это делать, согласно действующему законодательству.



«Я требую от Генпрокуратуры лишь одного — чтобы закон соблюдался, — заявил Виталий Милонов в интервью „Ридусу“. — Что касается нотариальной системы в стране, то она, безусловно, нуждается в улучшении. Не потому, что она очень плохая, а просто, если ты не стремишься к улучшению, то ты пропадаешь. Я очень уважаю наше нотариальное сообщество, но эта система должна быть более защищена государством. Нотариусы должны себя чувствовать частью госсистемы, ведь их функция, по сути, связана с охраной прав граждан».