Банки откажут россиянам в кредите из-за родственников

Одно из крупнейших на российском рынке бюро кредитных историй «Эквифакс» разработало новую методику оценки заемщиков, которая включает в себя данные из кредитных историй их родственников. Эту методику уже взяли на тестирование более десятка розничных банков.

Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили РБК в «Эквифаксе». Издание выяснило, что заказчиком продукта был «Тинькофф Банк» — один из лидеров потребительского кредитования.

Схема работы по новой методике выглядит следующим образом. Банк направляет в бюро данные о претенденте на кредит, а бюро кредитных историй смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй.

В частности, изучаются фамилия, имя и отчество человека, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке. На этом этапе возможны ошибки: система может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия, или, наоборот, не «связать» мужа и жену с разными фамилиями.

Если системе удалось найти родственников клиента банка, она оценивает их кредитное поведение и вычисляет риск дефолта самого потенциального заемщика, а затем отправляет результаты в банк. В итоге допущенная родственниками заемщика просрочка по долгам может повлиять на его кредитный рейтинг. В системе уже содержатся сведения о 60 миллионах граждан.

Кроме «Тинькофф Банка» новой методикой «Эквифакса» интересуются в ВТБ, «Ренессанс Кредите» и других банках. Однако другие крупные российские бюро — Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) — пока не планируют внедрять скоринг заемщиков с опорой на кредитные истории их родственников.

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