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Банки откажут россиянам в кредите из-за родственников

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Одно из крупнейших на российском рынке бюро кредитных историй «Эквифакс» разработало новую методику оценки заемщиков, которая включает в себя данные из кредитных историй их родственников. Эту методику уже взяли на тестирование более десятка розничных банков.

Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили РБК в «Эквифаксе». Издание выяснило, что заказчиком продукта был «Тинькофф Банк» — один из лидеров потребительского кредитования.

Схема работы по новой методике выглядит следующим образом. Банк направляет в бюро данные о претенденте на кредит, а бюро кредитных историй смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй. 

В частности, изучаются фамилия, имя и отчество человека, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке. На этом этапе возможны ошибки: система может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия, или, наоборот, не «связать» мужа и жену с разными фамилиями.

Если системе удалось найти родственников клиента банка, она оценивает их кредитное поведение и вычисляет риск дефолта самого потенциального заемщика, а затем отправляет результаты в банк. В итоге допущенная родственниками заемщика просрочка по долгам может повлиять на его кредитный рейтинг. В системе уже содержатся сведения о 60 миллионах граждан.

Кроме «Тинькофф Банка» новой методикой «Эквифакса» интересуются в ВТБ, «Ренессанс Кредите» и других банках. Однако другие крупные российские бюро — Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) — пока не планируют внедрять скоринг заемщиков с опорой на кредитные истории их родственников.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему российские банки в августе-сентябре 2019 года резко активизировали привлечение потенциальных заемщиков и как не стать жертвой «черных кредиторов».

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Забавные твиты о том, что расти с братьями и сестрами — сплошное веселье

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Каждый человек, выросший с братьями или сестрами, знает, что это одновременно безмерное счастье и большое испытание. И эти 15 человек уверены, что жизнь была бы не такой веселой, если бы они оказались единственным ребенком в семье.

Представляем вашему вниманию подборку смешных твитов, посвященных взаимоотношениям братьев и сестер.

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Причем такие отношения складываются не только у людей. Ранее «Ридус» писал про двух котят, которые подрались за молоко.

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Как узнать, проживете ли вы до 80 лет

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© pexels.com

© pexels.com

Российские и японские врачи гериатры рассказали о секретах долголетия в Москве на Конференции «Курс на здоровое долголетие в России». Кроме того, они поделились, как по ходьбе человека узнать, есть ли у него шансы прожить до 80 лет.

Японские специалисты сообщили, что физическое состояние людей в возрасте около 60 лет улучшается — немощность стала наступать позднее. Исследователи десять лет изучали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Было установлено, что если человек в 70-летнем возрасте сохраняет энергичный темп ходьбы (примерно 1,5 метра в секунду), то у него есть почти стопроцентные шансы дожить до 80 лет.

А если же в 70-летнем возрасте человек в привычном для себя темпе ходьбы преодолевал в секунду не более 0,5 метра, то вероятность дожить до 80-ти составляет только от 15% до 35%, пишет «Российская газета».

Простые секреты долголетия

Президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай уверен, что японцам позволяют жить долго не только спорт и правильное питание, но и высокий уровень образования населения, налаженная система здравоохранения и регулярные проверки здоровья. По его словам, необходимо еще со школьной скамьи понимать, что причины многих заболеваний заключаются в образе жизни и питании. В Японии специалисты, первым делом, стремятся повысить уровень осведомленности населения о метаболическом синдроме, который может стать причиной таких серьезных заболеваний, как диабет, а также увеличивает риск инфаркта.

Хидэнори Арай убежден, что основа долголетия — правильное питание. Японская диета богата белками и питательными веществами, а также не содержит большое количество жиров, холестерина и соли. Помимо этого, специалисты рекомендуют уменьшить количество соли — это позволяет снизить риск развития старческой деменции. А директор Национального центра гериатрии и геронтологии Японии Хидетоши Эндо уверен, что каждый день необходимо посвящать не менее 90 минут в день физической активности и общению. Также следует следить и за своим эмоциональным состоянием, ведь депрессия ведет к появлению отклонений в нервной системе в более раннем возрасте.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра Юлия Котовская рассказала, как пожилым людям не навредить своему здоровью приемом лекарств. По ее мнению, некоторые препараты может заменить физическая активность. Также она не сомневается в том, что упражнения — главный компонент лечения любого хронического заболевания.

Ранее «Ридус» рассказывал, что ученые выяснили, почему у женщин продолжительность жизни дольше, чем у мужчин.

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