Микки Рурк захотел быть похороненным на Украине

Американский актер Микки Рурк, известный по фильмам «Рестлер», «Город грехов» и «Железный человек-2», выразил желание быть похороненным в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.

По словам 67-летнего Рурка, в этом местечке живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал ему другом и часто рассказывает о своих близких.

Корнейчук даже показал ему место, где похоронен его дедушка.

«Я хочу, чтобы меня похоронили там», — заявил Рурк в интервью изданию «Сегодня».

Впрочем, это совсем не значит, что популярный актер готовится к смерти. Он полон сил, собирается закончить сценарий нового фильма, сняться еще в одной картине и приобрести дом в Нью-Йорке.

Как сообщал ранее ФАН, Рурк может сняться в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат-3». Голливудской звезде предложена роль русского бандита, крышующего подпольное казино. Создатели ленты согласились заплатить актеру за участие в картине 300 тысяч долларов.