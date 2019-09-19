Брошенного младенца обнаружили в общественном туалете в Москве

Новорожденный ребенок был найден уборщицей в одном из столичных общественных туалетов.

Она сразу же вызвала скорую, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

«Врачи своевременно реанимировали младенца, откачав ему воду из легких», — сказал собеседник издания.

Выяснилось, что матерью младенца является приезжая из ближнего зарубежья.

Информацию о найденном ребенке подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД и уточнили, что находка была обнаружена в туалете на проспекте Андропова.

В настоящее время младенец находится в медучреждении. Сотрудники полиции опрашивают мать ребенка.

Ранее сообщалось, что в Воронеже женщина оставила сумку с новорожденным ребенком у входа в храм.