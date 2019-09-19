Французского актера Матье Кассовица оштрафовали за оскорбление полиции

За оскорбительный пост в соцсетях в адрес полицейских французский актер и режиссер Матье Кассовиц был приговорен судом к штрафу в размере одной тысячи евро, сообщает AFP.

Как отмечает агентство, инцидент произошел в декабре 2017 года.

Кассовиц очень гневно отреагировал на рейд 24 полицейских в больнице Нанта, в результате которого у одного из пациентов было изъято 7 граммов каннабиса. «Банда мерзавцев! 7 граммов!!! 24 полицейских!!! Вы ни к чему не пригодная банда!», — написал актер в своем Twitter.

По мнению судьи, выносившего приговор, эти слова являются оскорбительными для представителей власти. При этом судья отметил, что штрафует Кассовица только за выражение «банда мерзавцев», поскольку сравнение количества наркотика с количеством полицейских «не превышает допустимых пределов свободы слова в демократическом обществе».

В свою очередь Кассовиц заявил, что не считает эту фразу оскорблением. «Меня воспитывала улица, — цитирует его AFP. — Выражение „банда мерзавцев“ не является оскорблением, я также называю своих друзей».

Матье Кассовиц снялся в таких популярных лентах, как «Амели» и «Мюнхен», а также поставил картины «Ненависть», «Багровые реки», «Готика» и «Вавилон Н. Э.».