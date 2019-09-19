Европарламент обвинил Россию в обелении «советского тоталитарного режима»

Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, тем самым «почтив память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов».

На официальном сайте Европарламента опубликован пресс-релиз под заголовком «Европа должна помнить свое прошлое, чтобы строить свое будущее», в котором содержится призыв к России отказаться от собственной оценки действий «советского тоталитарного режима» в конце первой половины XX века, и присоединиться к «общей культуре памяти». В качестве примера преступлений сталинского СССР в Европарламенте ссылаются на пакт Молотова — Риббентропа.

«Члены Европарламента выражают озабоченность усилиями нынешнего российского руководства по обелению преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как опасный компонент информационной войны против демократической Европы. Они также осуждают экстремистские и ксенофобские политические силы и организации в Европе за искажение исторических фактов и использование символики и риторики тоталитарной пропаганды, включая расизм, антисемитизм и ненависть к сексуальным и другим меньшинствам», — сказано в документе.



Евродепутаты предложили объявить 25 мая, день казни Витольда Пилецкого, Международным днем героев борьбы против тоталитаризма, чтобы «дать будущим поколениям наглядный пример правильного отношения к угрозе тоталитарного порабощения».

Страны Европарламента часто обвиняют Советскую Россию в развязывании Второй мировой войны, особенно этим увлечен МИД Польши. В России в ответ указывают на совместную оккупацию Чехословакии гитлеровской Германией и Польшей, а также на отказ Франции и Великобритании заключить оборонительный союз с СССР в качестве причин, побудивших Москву пойти на кратковременный союз с Третьим Рейхом и подписать Договор о ненападении. Также в России хранится память о жертвах советской армии, которые были принесены во время освобождения территории Европы от нацистов.

Напомним, недавно Минобороны РФ рассекретило новые документы о пакте Молотова — Риббентропа, которые раскрывают неизвестные подробности мировой политики накануне общепринятой даты начала Второй мировой войны. Документы дают представление о том, как проходила подготовка договора и какой была реальная обстановка в европейских странах на тот момент.

Недавно председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил со ссылкой на рассекреченные документы, что Договор о ненападении, подписанный СССР и нацисткой Германией, позволил советскому правительству отсрочить начало Великой Отечественной войны, а также избежать боевых действий на два фронта и получить время на эвакуацию объектов промышленности, что в конечном итоге помогло одержать Победу.

Ранее «Ридус» рассказывал подробности того, как Польша стала союзницей Гитлера за год до пакта Молотова — Риббентропа. Польша оккупировала чехословацкую территорию Тешинская Силезия в октябре 1938 года. Это стало возможным благодаря нацистской Германии, которая при одобрении Англии и Франции задалась целью расчленить и оккупировать Чехию, а «освобожденную» таким путем Словакию превратить в своего союзника.

