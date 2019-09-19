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Росгвардия эвакуировала 40 человек из горящего дома в Пензе

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© rosgvard.ru

© rosgvard.ru

Экипаж вневедомственной охраны, находившийся поздней ночью на маршруте патрулирования в Пензе, мгновенно отреагировал на сообщение о возгорании в жилом доме по улице Циолковского.

Прибыв на место, росгвардейцы увидели, как на чердаке 4-этажного жилого дома полыхает огонь.

При этом, по свидетельству одного из сотрудников охраны, стояла полная тишина, не считая треска горящего шифера. «Меня удивило: ни криков соседей, ни сирены пожарной машины. Во дворе никого не было», — приводятся на сайте «Росгвардии» слова сержанта полиции Руслана Байкина.

Росгвардейцы не стали терять время и сразу же приступили к эвакуации жильцов дома, многих из которых пришлось будить. В результате из горящего здания вывели 40 человек. Территория вокруг дома была оцеплена.

Пожарным удалось потушить огонь в кратчайшие сроки. Никто не пострадал. Кроме того, квартиры жильцов остались нетронутыми пламенем.

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