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Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

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© youtube.com

© youtube.com

На 57-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев, сообщает Союз кинематографистов РФ.

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — говорится в сообщении.

Актерское образование Афанасьев получил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК).

Он был занят в спектаклях Ростовского театра драмы им. М. Горького и Московского театра «Вернисаж».

Фильмография актера насчитывает более 40 картин и сериалов. Одной из последних его работ стала очень яркая роль экстрасенса, которую Афанасьев исполнил в сериале «Дипломат».

Он также снимался в фильмах «СуперБобровы», «Орда», «Метро» и «Второстепенные люди».

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На стену Трампа не смогли залезть скалолазы

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Профессиональным скалолазам не удалось перелезть через стену, построенную в Калифорнии на американо-мексиканской границе.

«Они не смогли залезть на стену», — сообщил президент США Дональд Трамп, демонстрируя недавно построенный участок пограничного заграждения.

Свое заявление глава Белого дома сделал во время посещения этого участка стены.

Видеозапись его визита была размещена в Twitter президента.

На кадрах видно, как американский лидер с большим удовлетворением осматривает сооружение и оставляет на стене свой автограф.

В интервью Трамп отметил, что отличительной особенностью этой стены является ее конструкция, которая позволяет увидеть, что происходит по другую сторону. Дело в том, что сооружение воздвигнуто из стоящих по отдельности планок.

Глава государства также обратил внимание на теплопоглощающий материал, из которого изготовлена стена. «На ней можно жарить яичницу», — пошутил он.

Обещание построить стену на границе с Мексикой для борьбы с незаконной миграцией Трамп дал еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году.

В марте 2019 года Пентагон выделил на строительство стены 1 млрд долларов.

Как сообщал ранее «Ридус», в середине февраля Трамп подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе. Американский лидер надеялся, что это позволит ему увеличить ассигнования на строительство стены, на которое он первоначально планировал потратить около 8 миллиардов долларов.

Спустя несколько дней коалиция из 16 американских штатов подала в суд Калифорнии иск к президенту США и членам его администрации из-за решения ввести в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены

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