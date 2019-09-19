Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
- 19 сентября 2019, 17:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 57-м году жизни после продолжительной болезни скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев, сообщает Союз кинематографистов РФ.
«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — говорится в сообщении.
Актерское образование Афанасьев получил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК).
Он был занят в спектаклях Ростовского театра драмы им. М. Горького и Московского театра «Вернисаж».
Фильмография актера насчитывает более 40 картин и сериалов. Одной из последних его работ стала очень яркая роль экстрасенса, которую Афанасьев исполнил в сериале «Дипломат».
Он также снимался в фильмах «СуперБобровы», «Орда», «Метро» и «Второстепенные люди».
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