Малышева дала несколько советов 22-летней проститутке

В своей программе «Жить здорово» телеведущая Елена Малышева посоветовала 22-летней проститутке, как ей вернуться к нормальной жизни.

Малышева убеждена, что молодой женщине следует обратиться за помощью к государству.

Во время передачи, фрагмент которой опубликован в Сети, героиня программы рассказала о том, что ей пришлось заниматься проституцией с 14 лет, чтобы поддержать семью. По словам женщины, у нее два маленьких брата, а их мать страдает алкоголизмом.

Девушка посетовала на то, что не знает, как ей изменить свою жизнь.

Малышева дала ей совет переехать в другой город и возложить на государство заботу о ее родных. Телеведущая заявила, что матери девушки требуется лечение, а младших детей в семье нужно передать в интернат.

Недавно коллега Малышевой по программе «Жить здорово», врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус, осудил шведского ученого Магнуса Содерлунда, который высказался о пользе употребления в пищу мяса умерших людей. При этом медик обратил внимание, что по составу белков, жиров и углеводов человеческое мясо мало отличается от других типов мяса.