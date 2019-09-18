Перед Нетаньяху замаячила отставка с поста премьер-министра Израиля

Биньямин Нетаньяху может лишиться поста премьер-министра Израиля из-за слабых результатов его партии «Ликуд» на внеочередных выборах в Кнессет.

Согласно предварительным результатам, депутатам «Ликуда» досталось 31 место в парламенте из 120, тогда как их соперникам из партии «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца — 32 места. Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху может рассчитывать на 55 мест, тогда как левоцентристский блок Ганца — на 56, передает РБК.

Всего пять месяцев назад Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в пятый раз в своей политической карьере благодаря тому, что на апрельских выборах в Кнессет депутаты партии «Ликуд» получили 36 мест, а их оппоненты из «Кахоль-Лаван» Бени Ганца — лишь 35. Тем не менее, Кнессет был распущен, поскольку противники Нетаньяху помешали ему сформировать правительство.

Несмотря на слабые результаты своей партии, Нетаньяху заявил о намерении попытаться сформировать коалицию и создать «сильное сионистское правительство». Он призвал сограждан поддержать его в исторический момент, когда Израиль стоит перед «огромными вызовами» в сфере безопасности и дипломатии. По его словам, вскоре новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта «определит будущее Израиля на десятилетия вперед».

К политическим силам, которые могут войти в коалицию с партией «Ликуд» и позволить Нетаньяху остаться у власти, относится партия «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана, которая получила девять мест в новом составе Кнессета. В качестве альтернативного сценария выступает коалиция партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», однако Бени Ганц может потребовать в обмен отставки Нетаньяху.

Напомним, Биньямину Нетаньяху удается сохранять пост премьера уже 13 лет — дольше всех в истории еврейского государства. Поскольку Израиль по своему государственному устройству является парламентской республикой, премьер-министр, а не президент является фактическим главой государства, а выборы в парламент являются центральным событием в политической жизни страны.

Ранее израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин рассказал «Ридусу», как на парламентских выборах сказался русский фактор.