Для болельщиков из России не подтвердили 18 тысяч билетов на ОИ-2020

Оргкомитет «Токио-2020» создал серьезные проблемы для российских болельщиков, собирающихся посетить Олимпийские игры 2020 года.

Как сообщила РИА Новости директор по внешним связям официального билетного агента Олимпийского комитета РФ по продаже билетов на ОИ-2020 на территории России Мария Тарасова, до сих пор не получено подтверждение на запрошенные 18 тысяч билетов.

«Это около 75% от общего числа», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, ситуация, возникшая по не совсем понятным для России причинам, уже стала причиной переноса старта продаж на более поздний срок. Ориентировочно они начнутся в октябре.

Тарасова отметила, что за последнюю неделю оргкомитет подтвердил из общей квоты только дополнительно 1000 билетов, ссылаясь при этом на крайне высокий спрос.

«Есть риск, что россиян в Токио на трибунах будет совсем мало», — предупредила она.

Как известно, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее был представлен официальный талисман Олимпиады-2022 в Пекине.