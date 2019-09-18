найти ×
   
  • USD +0.31
    64.43
  • EUR +0.64
    71.24
СохранитьСохранено0
×

207774

В перестрелке убит сотрудник службы безопасности метро

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

В результате перестрелки у станции метро «Рязанский проспект» в Москве один человек был убит, другой тяжело ранен.

Как сообщает ТАСС, огонь по коллегам открыл сотрудник полиции.

По предварительным данным, погибшим оказался сотрудник службы безопасности метро.

Раненый доставлен в больницу.

Как сообщили «Ридусу» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД и в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия. В результате один сотрудник скончался на месте от полученных ранений, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, задержанный подозревался в попытке получить взятку в две тысячи рублей у мужчины, у которого отсутствовали документы. Полицейскому грозила статья «Мелкое взяточничество», предусматривающая либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до одного года. Теперь же ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4126607читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12025751читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как неандертальцы делали клей

Ученые проверили старинный метод в ходе эксперимента.

009510читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4126607читать позжечитаю позже