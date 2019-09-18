В перестрелке убит сотрудник службы безопасности метро

В результате перестрелки у станции метро «Рязанский проспект» в Москве один человек был убит, другой тяжело ранен.

Как сообщает ТАСС, огонь по коллегам открыл сотрудник полиции.

По предварительным данным, погибшим оказался сотрудник службы безопасности метро.

Раненый доставлен в больницу.

Как сообщили «Ридусу» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД и в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия. В результате один сотрудник скончался на месте от полученных ранений, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии.



Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.



Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, задержанный подозревался в попытке получить взятку в две тысячи рублей у мужчины, у которого отсутствовали документы. Полицейскому грозила статья «Мелкое взяточничество», предусматривающая либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до одного года. Теперь же ему грозит срок вплоть до пожизненного.

