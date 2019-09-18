Угрожающий взорвать метромост в Киеве мужчина открыл стрельбу

В столице Украины неизвестный заявил о намерении взорвать метромост через Днепр, сообщает Национальная полиция страны.

Этот мост находится рядом со станцией киевского метро.

Позже появилась информация, что мужчина, угрожающий взрывом моста, открыл стрельбу.

Происходящее квалифицировано как подготовка теракта, на месте происшествия идет спецоперация, передает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Киева Андрея Крищенко.

«Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто», — цитирует Крищенко в Facebook его пресс-секретарь Оксана Блыщик.



По свидетельству очевидцев, мужчина приехал на мост на автомобиле. Достав предмет, похожий на взрывное устройство и автомат, он открыл стрельбу.

