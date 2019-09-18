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Сатурн продолжат терять свои кольца

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Сатурн — не самая близкая к Земле планета, однако мощные телескопы и орбитальные станции собирают достаточное количество информации, с помощью которой астрономы могут изучать газового гиганта.

Многолетние исследования показывают, что Сатурн начал постепенно терять свои кольца. Известно, что кольца были у планеты-гиганта не всегда. Скорее всего, они возникли примерно 100 или 200 миллионов лет назад, а возраст самой планеты — 4,5 миллиарда лет.

Последние наблюдения показывают, что концентрация колец Сатурна со временем становится все меньше, и очень скоро (по меркам Вселенной) они могут исчезнуть.

Об этом астрономы говорили еще в 80-х годах прошлого столетия, когда получили первые данные от космических станций, отправленных к Сатурну. Тогда учены узнали, что на планете начался кольцевой дождь, который происходит под действием гравитации. Частицы льда из колец притягивает к планете — в результате на планету выпадают продукты воды в огромном количестве.

На основе этих данных специалисты пришли к выводу, что кольца Сатурна скоро пропадут.

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Угрожающий взорвать метромост в Киеве мужчина открыл стрельбу

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В столице Украины неизвестный заявил о намерении взорвать метромост через Днепр, сообщает Национальная полиция страны.

Этот мост находится рядом со станцией киевского метро.

Позже появилась информация, что мужчина, угрожающий взрывом моста, открыл стрельбу.

Происходящее квалифицировано как подготовка теракта, на месте происшествия идет спецоперация, передает РИА Новости со ссылкой на главу полиции Киева.

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