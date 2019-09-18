Сатурн продолжат терять свои кольца

Сатурн — не самая близкая к Земле планета, однако мощные телескопы и орбитальные станции собирают достаточное количество информации, с помощью которой астрономы могут изучать газового гиганта.

Многолетние исследования показывают, что Сатурн начал постепенно терять свои кольца. Известно, что кольца были у планеты-гиганта не всегда. Скорее всего, они возникли примерно 100 или 200 миллионов лет назад, а возраст самой планеты — 4,5 миллиарда лет.

Последние наблюдения показывают, что концентрация колец Сатурна со временем становится все меньше, и очень скоро (по меркам Вселенной) они могут исчезнуть.

Об этом астрономы говорили еще в 80-х годах прошлого столетия, когда получили первые данные от космических станций, отправленных к Сатурну. Тогда учены узнали, что на планете начался кольцевой дождь, который происходит под действием гравитации. Частицы льда из колец притягивает к планете — в результате на планету выпадают продукты воды в огромном количестве.

На основе этих данных специалисты пришли к выводу, что кольца Сатурна скоро пропадут.