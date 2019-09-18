Дешевый препарат против артрита может помочь при раке крови

Международная группа исследователей выяснила, что дешевый препарат против артрита можно использовать для лечения полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии — онкологических заболеваний крови.

С каждым годом эти виды рака становится все более распространенным. Например, в Великобритании ежегодно диагностируется около 6 тысяч человек с истинной полицитемией или эссенциальной тромбоцитемией.

Напомним, что при этих заболеваниях в крови неконтролируемо увеличивается количество эритроцитов или тромбоцитов. Это приводит к неприятным побочным эффектам, таким как головная боль, потливость, жар.

Сейчас есть препараты, которые помогают контролировать количество кровяных телец в крови и немного заглушать симптомы болезни. Но такое лечение не помогает полностью избавится от побочных эффектов, и к тому же, оно очень дорогое.

Во время недавних исследований специалисты протестировали препарат метотрексат, которым обычно лечат артрит, и выяснили, что его можно применять и для онкологического заболевания крови.

Эксперимент показал, что препарат блокирует восприимчивость клеток к фолиевой кислоте, тем самым мешая их развитию и размножению. Также метотрексат успешен в борьбе с острым лимфолейкозом.

Мы испытали низкие дозы метотрексата для борьбы с раком крови. Даже незначительное количество препарата помогло снизить симптомы заболевания и уменьшить уровень клеток крови в организме пациентов, — рассказали авторы исследования.

Сообщается, что препарат еще будет тестироваться, после чего с ним проведут клинические исследования. На доказательство эффективности метотрексата против рака крови могут уйти годы.