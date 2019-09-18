Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна — Ио со дня на день может произойти извержение вулкана. Ученым давно известно, что Ио считается самым вулканически активным телом во всей Солнечной системе.

Во время последних наблюдений специалисты заметили, что у самого большого вулкана на Ио — Локи, температура лавового озера сильно изменилась. Это говорит о том, что извержение может произойти в течение нескольких недель или даже дней.

В последний раз активность вулкана фиксировала в мае 2018 года, а теперь новое извержение планируется в сентябре этого года.

За вулканом Локи наблюдают последние 20 лет. Астрономы заметили, что периодически вулкан становится более ярким и горячим. Такие изменения происходят с ним примерно раз в 540 дней.

Но более свежие наблюдения показывают, что Локи просыпается примерно каждые 475 дней. Несмотря на расчеты, ученые напоминают, что вулканы очень непредсказуемы, поэтому назвать точных дат и сроков извержения никто не может.



Благодаря тому, что Локи довольно-таки крупный вулкан, астрономы могут отслеживать даже передвижение магмы.

Мы находимся в ожидании. Проснется ли Локи на этот раз по расписанию или снова продемонстрирует свой хитрый характер, — заключили исследователи.