В Москве задержали мужчину, кинувшего гранату в полицейского

Правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейский успел оттолкнуть от себя гранату ногой.

Взрыв не причинил никому вреда, — добавил собеседник агентства.

В свою очередь инцидент прокомментировали в пресс-службе столичного главка МВД.

По их данным, в понедельник, 16 сентября, около 7:00 безработный приезжий 1990 года рождения обратился к полиции с просьбой вызвать ему скорую помощь.

Однако позже мужчина «повел себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие», — добавили в полиции.

Нарушителю общественного порядка грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает Telegram-канал «112», инспектор ДПС Жихарев остановил на улице Паперника странного гражданина, который вытащил из сумки две гранаты, похожие на боевые, и начал угрожать полицейскому.

По данным паблика, одну гранату инспектор отобрал и отбросил в сторону, а вторую мужчина бросил сотруднику под ноги. Граната взорвалась, однако без последствий для полицейского, так ак оказалась пиротехнической.

Отмечается, что задержанный 28-летний уроженец Бурятии Александр Тереня был под воздействием наркотических средств.