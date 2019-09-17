При обрушении моста в Псковской области пострадал водитель автомобиля

В результате обрушения части конструкции автомобильного моста в Себежском районе Псковской области пострадал один человек.

Он доставлен в Великолукскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, у моста просела часть опоры, в результате чего образовалась яма, в которую и угодил автомобиль с пострадавшим.

В администрации отметили, что мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

Сейчас на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб, а завтра планируется установить информационные щиты и дорожные знаки.

Губернатор региона Михаил Ведерников поручил в оперативном порядке подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста. Ремонт собираются провести в следующем году, как только позволят погодные условия.

В администрации заверили, что на транспортную доступность поселка Идрица с населением 5 тысяч человек, происшествие не повлияет.