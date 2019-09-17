При обрушении моста в Псковской области пострадал водитель автомобиля
- 17 сентября 2019, 22:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате обрушения части конструкции автомобильного моста в Себежском районе Псковской области пострадал один человек.
Он доставлен в Великолукскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, у моста просела часть опоры, в результате чего образовалась яма, в которую и угодил автомобиль с пострадавшим.
В администрации отметили, что мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
Сейчас на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб, а завтра планируется установить информационные щиты и дорожные знаки.
Губернатор региона Михаил Ведерников поручил в оперативном порядке подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста. Ремонт собираются провести в следующем году, как только позволят погодные условия.
В администрации заверили, что на транспортную доступность поселка Идрица с населением 5 тысяч человек, происшествие не повлияет.
Войти через социальные сети: