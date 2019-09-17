Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, на которой согласился обсудить изменения в избирательное законодательство.

«Сейчас выборы завершились. Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить — требуется ремонт выборной системы», — предложил Зюганов, отметив, что изменения избирательного законодательства помогут «укрепить страну и политическую систему».

«Хорошо. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — цитирует ответ Путина ТАСС.

Геннадий Зюганов заявил, что его фракция уже подготовила проект законодательных поправок и готова при поддержке президента внести их на рассмотрение Госдумы. «Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали», — добавил лидер КПРФ.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах России прошли выборы. В 16-ти регионах в ходе прямого голосования избрали губернаторов, в 13-ти обновили состав заксобраний, в 22-ти — городских дум, а в столицах трех регионов выбрали глав муниципальных образований. Кроме того, состоялись довыборы в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам.

Выборам предшествовали массовые уличные акции, в том числе несанкционированные, в ходе которых были задержаны несколько тысяч человек, а некоторые из протестующих были осуждены по уголовным статьям.