Депутат Госдумы предложил смягчить правила провоза ручной клади

Депутат Госдумы Евгений Ревенко направил министру транспорта России Евгению Дитриху и главе комитета по транспорту нижней палаты парламента Евгению Москвичеву письмо с предложением смягчить нормативы размера ручной клади, которую можно бесплатно перевозить на российских авиалиниях.

Как сообщается на сайте «Единой России», Ревенко предлагает предусмотреть возможное отклонение размера клади на пять сантиметров по одной из сторон от установленных авиакомпанией требований.

При этом должны остаться прежними правила, касающиеся общего веса ручной клади, который не должен превышать установленный лимит бесплатного провоза.

Ранее широкий общественный резонанс вызвал случай с пассажиркой, которую во Внуково не пустили на рейс до Чебоксар в связи с якобы превышением лимита размера ручной клади. В пресс-службе авиакомпании «Победа» заявили, что в перевозке было отказано «верно».