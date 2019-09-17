Стало известно, сколько чиновница заплатила за отдых с «нефтяными» ваннами

Стало известно, сколько стоил отдых советницы губернатора Ульяновской области Светланы Опенышевой, которая может потерять работу из-за селфи в «нефтяной» ванне, сообщает URA.RU.

Недельное проживание в азербайджанской гостинице Garabag Resort, где отдыхала чиновница, обойдется нынешней осенью в 40,5 тысячи рублей.

При этом, как стало известно агентству, в указанную стоимость входят трехразовое питание, медицинские обследования и так называемые нефтяные, а точнее нафталановые ванны, которые и стали причиной скандала.

Ульяновское издание 73online отмечает, что отдых в Азербайджане на двоих с мужем обошелся чиновнице в 59 тысяч рублей, не считая перелета.



Годовой доход Опенышевой, согласно декларации, составляет 2,1 млн рублей (175 тысяч в месяц). Ранее чиновница возглавляла аппарат губернатора и правительства региона.

Как сообщал «Ридус», селфи в «шоколадной» ванной стало причиной служебной проверки в отношении советника губернатора Ульяновской области по IT-сфере 55-летней Светланы Опенышевой. Расследование поручил провести глава региона Сергей Морозов.

Чиновница ранее уже была вовлечена в скандал, когда судилась с блогером за честь и достоинство. Однако суд не удовлетворил иск Опенышевой.

