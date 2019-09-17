В Челябинске на автозаправке загорелись два бензовоза

В Челябинске на автозаправочной станции (АЗС) утром во вторник, 17 сентября, загорелись два бензовоза.

В результате инцидента пострадал один работников АЗС, которого отбросило взрывной волной. Мужчину госпитализировали.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Прибывшие на место пожарные в течение 20 минут локализовали возгорание.

Отмечается, что если бы не грамотные действия начальник караула 2-й пожарно-спасательной части Анатолия Мазавина, ситуация могла стать весьма плачевной, так как рядом с АЗС проходит железнодорожный путь, на котором стояли несколько цистерн с горючим.

В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории, устанавливающие причины пожара.