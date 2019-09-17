В перестрелке с киргизскими пограничниками погибли таджикские военные
- 17 сентября 2019, 09:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Трое военных погранслужбы Таджикистана погибли во время боя с киргизскими пограничниками, сообщает таджикский портал Asia-plus.
Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября.
По данным издания, погибли подполковник и двое рядовых.
Накануне погранслужба Таджикистана обвинила киргизских коллег в том, что они открыли огонь по безоружным гражданам.
В свою очередь погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстреле своих пограничных постов.
По их данным, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост «Максат» и временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.
Сегодня в связи с инцидентом должна состояться встреча высокопоставленных представителей пограничных служб двух государств, отмечает издание.
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