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В перестрелке с киргизскими пограничниками погибли таджикские военные

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© gps.gov.kg

© gps.gov.kg

Трое военных погранслужбы Таджикистана погибли во время боя с киргизскими пограничниками, сообщает таджикский портал Asia-plus.

Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября.

По данным издания, погибли подполковник и двое рядовых.

Накануне погранслужба Таджикистана обвинила киргизских коллег в том, что они открыли огонь по безоружным гражданам.

В свою очередь погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстреле своих пограничных постов.

По их данным, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост «Максат» и временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.

Сегодня в связи с инцидентом должна состояться встреча высокопоставленных представителей пограничных служб двух государств, отмечает издание.

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