Правительство одобрило новые ограничения на продажу спиртного

Правительство России поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в расположенных у жилых домов барах и кафе с небольшими залами обслуживания, выяснили журналисты.

«Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от „Единой России“. Как сказано в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания», — пишет газета «Коммерсант».

По подсчетам издания, инициатива депутатов грозит закрытием примерно 10 тысячам заведений по всей стране, прежде всего — магазинам разливного пива с несколькими столиками для посетителей. Необходимость расширение площади залов обслуживания приведет к росту расходов на аренду, что в условиях сокращения доходов населения сделает бизнес продавцов алкоголя нерентабельным.

Чиновники Минфина и Минпромторга пообещали придумать послабления для «добросовестных участников рынка», клиенты которых не нарушают закон о тишине и не досаждают жителям многоквартирных домов безобразиями во дворах и на детских площадках. Сюда можно отнести небольшие бары с крафтовым пивом, расположенные на центральных улицах, или заведения, которые совместно арендуют одно помещение и потому не укладываются в норматив по площади. Также предприниматели опасаются, что «замеры» залов обслуживания на деле приведут к росту коррупции в контролирующих органах, а часть точек по продаже спиртного перейдет в «серую зону».

В случае успешного прохождения всех согласований законопроект может быть принят Госдумой уже в текущей сессии.

Напомним, в начале сентября состоялась общественная дискуссия по поводу планов властей ограничить продажу алкогольных напитков лицам моложе 21 года. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду на то, что соответствующий закон примут в течение ближайшего года. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян резко раскритиковала саму идею подобных ограничений. «Это дискриминация совершеннолетних. Еще и полностью слизанная с США», — заявила Симоньян, сославшись на воспоминания юности. По ее словам, американская молодежь «замечательно бухала, курила траву» и принимала различные наркотики, несмотря на запреты властей.