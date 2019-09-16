В Пермском крае экс-чиновник расстрелял четырех охотничьих собак

Минприроды Пермского края и правоохранительные органы проверяют сообщение об убийстве экс-чиновником четырех охотничьих собак.

По словам хозяина животных, их застрелил на его глазах бывший замминистра промышленности региона в присутствии районного охотинспектора, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» хозяин животных заявил, что в воскресенье, 15 сентября, четырех его собак жестоко расстрелял из машины Виктор Усенко, директор охотхозяйства «Глухарь», расположенного в Горнозаводском районе Пермского края.

При этом Усенко объяснил свои действия тем, что собачий лай «мешает ему охотиться», а сами животные «гоняют лосей». В свою очередь владелец лаек утверждает, что при себе у него была охотничья путевка на боровую дичь, а его собаки были в ошейниках с датчиками слежения.

В региональном ГУ МВД подтвердили агентству эти сведения, сообщив, что в отдел полиции Горнозаводска обратился житель города Лысьва 1975 года рождения с информацией о том, что в местном охотхозяйстве были расстреляны четыре его собаки.