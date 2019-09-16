Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой

Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары — режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Поговаривают, что они втайне заключили брак в московском ЗАГСе, но теперь готовятся к торжеству, которое на этой неделе пройдет в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ФАН, организацией свадьбы занимается российский шоумен Андрей Фомин, который не стал раньше времени раскрывать подробности.

А вот известный музыкант Сергей Мазаев признался в беседе с «МК», что подарит новобрачным выступление своей группы «Моральный кодекс».

По его словам, Бондарчук предпочел не афишировать бракосочетание, но ради возлюбленной решил все-таки устроить свадьбу.

«Для Паулины свадьба — большое событие. Белое платье, фата и прочее. Я думаю, Федор ради Паулины торжество затеял», — рассказал изданию музыкант.

Мазаев напомнил о своей давней дружбе с режиссером. «Я с ним вместе с 90-го года, он снял мне шесть или семь клипов, мы очень крепко дружим — и поэтому вот такой подарок будет — песни», — пояснил он.

Слухи о романе режиссера Федора Бондарчука с молодой актрисой Паулиной Андреевой появились весной 2016 года, когда он расстался со своей женой Светланой после 25 лет брака. В апреле 2017 года Федор и Паулина снялись для журнала Ксении Собчак L’Officiel Russia, а в июне того же года на безымянном пальце Андреевой появилось обручальное кольцо.