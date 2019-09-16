Бизнесмену из Петербурга грозит штраф за рекламу кастрации неверных мужей
- 16 сентября 2019, 17:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Предприниматель из Петербурга, разместивший рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, признан городским управлением ФАС нарушителем соответствующего закона.
Ему грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Как сообщается на сайте антимонопольного ведомства, в конце мая в УФАС поступили две жалобы от жителей Петербурга на непристойную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники. На размещенном рядом со входом на станцию метро «Улица Дыбенко» рекламном объявлении было написано: «Акция кастрация. Кот — 1 тысяча рублей. Кошка — 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно».
Заявители, в частности, расценили эту рекламу как проявление дискриминации по половому признаку, сообщала РИА Новости представитель ведомства.
Кроме того, 87,5% опрошенных экспертов Ассоциации маркетинговой индустрии (АМИ) «Рекламный совет» сочли слоган ветклиники оскорбляющим человеческое достоинство.
Предпринимателю было предписано прекратить распространение оскорбительной рекламы, говорится в сообщении УФАС по Санкт-Петербургу.
Ранее ФАС признала сексистской рекламу с «голой официанткой» в Казани.
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