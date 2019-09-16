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Бизнесмену из Петербурга грозит штраф за рекламу кастрации неверных мужей

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© vk.com

© vk.com

Предприниматель из Петербурга, разместивший рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, признан городским управлением ФАС нарушителем соответствующего закона.

Ему грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте антимонопольного ведомства, в конце мая в УФАС поступили две жалобы от жителей Петербурга на непристойную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники. На размещенном рядом со входом на станцию метро «Улица Дыбенко» рекламном объявлении было написано: «Акция кастрация. Кот — 1 тысяча рублей. Кошка — 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно».

Заявители, в частности, расценили эту рекламу как проявление дискриминации по половому признаку, сообщала РИА Новости представитель ведомства.

Кроме того, 87,5% опрошенных экспертов Ассоциации маркетинговой индустрии (АМИ) «Рекламный совет» сочли слоган ветклиники оскорбляющим человеческое достоинство.

Предпринимателю было предписано прекратить распространение оскорбительной рекламы, говорится в сообщении УФАС по Санкт-Петербургу.

Ранее ФАС признала сексистской рекламу с «голой официанткой» в Казани.

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