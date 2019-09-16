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Москвичи нашли еще один оригинальный способ не платить за парковку

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Фото: страница «Синие ведерки» в Facebook

Фото: страница «Синие ведерки» в Facebook

В соцсети Facebook опубликованы фотографии автомобилей, находящихся на платных парковках в центре Москвы и накрытых камуфляжной сеткой.

По мнению членов сообщества «Синие ведерки», водители таким оригинальным способом пытаются избежать штрафа за неоплаченную парковку.

Как указала в своем посте Елена Белкина, на фото запечатлены автомобили Mini и Audi, припаркованные в Малом Трехсвятительском переулке. «Естественно, самые дешевые машинки для самых необеспеченных людей», — написала она.

Однако в «Московском паркинге» сообщили Autonews.ru, что такой способ не поможет избежать штрафа, поскольку инспекторы ГИБДД могут освобождать номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов, чтобы зафиксировать их.

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