Москвичи нашли еще один оригинальный способ не платить за парковку

В соцсети Facebook опубликованы фотографии автомобилей, находящихся на платных парковках в центре Москвы и накрытых камуфляжной сеткой.

По мнению членов сообщества «Синие ведерки», водители таким оригинальным способом пытаются избежать штрафа за неоплаченную парковку.

Как указала в своем посте Елена Белкина, на фото запечатлены автомобили Mini и Audi, припаркованные в Малом Трехсвятительском переулке. «Естественно, самые дешевые машинки для самых необеспеченных людей», — написала она.

Однако в «Московском паркинге» сообщили Autonews.ru, что такой способ не поможет избежать штрафа, поскольку инспекторы ГИБДД могут освобождать номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов, чтобы зафиксировать их.