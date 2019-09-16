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Рабочего госпитализировали после взрыва в новосибирском центре вирусологии

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© mchs.gov.ru

© mchs.gov.ru

В Новосибирской области госпитализирован с ожогами рабочий, пострадавший из-за взрыва во время ремонта в государственном научном центре (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра наукограда Кольцово, где расположен центр, Николая Красникова.

Градоначальник отметил, во время ремонта корпус ГНЦ не использовался по назначению.

Взрыв в центре произошел, когда рабочие готовились к покрасочным работам, взорвался газовый баллон.

После взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров, который к настоящему времени локализован.

В результате инцидента один строитель получил ожоги.

Красников добавил в беседе с агентством, что угроз безопасности из-за взрыва нет.

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