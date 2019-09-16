Рабочего госпитализировали после взрыва в новосибирском центре вирусологии
- 16 сентября 2019, 15:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Новосибирской области госпитализирован с ожогами рабочий, пострадавший из-за взрыва во время ремонта в государственном научном центре (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра наукограда Кольцово, где расположен центр, Николая Красникова.
Градоначальник отметил, во время ремонта корпус ГНЦ не использовался по назначению.
Взрыв в центре произошел, когда рабочие готовились к покрасочным работам, взорвался газовый баллон.
После взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров, который к настоящему времени локализован.
В результате инцидента один строитель получил ожоги.
Красников добавил в беседе с агентством, что угроз безопасности из-за взрыва нет.
Войти через социальные сети: