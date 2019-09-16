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Житель Архангельска отказался покидать аварийный дом из-за 16 кошек

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© vk.com

© vk.com

В Архангельске мужчина отказался покинуть свою квартиру в аварийном доме.

По его словам, он не может оставить на произвол судьбы 16 кошек, которые живут вместе с ним.

В субботу, 14 сентября, двухэтажный деревянный дом, признанный еще в 2015 году аварийным, сошел со свай.

Ране в доме проживали 30 человек, включая 11 детей, сообщается на сайте городской администрации.

По данным чиновников, все остальные жильцы дома разъехались по родственникам, от переезда отказался только мужчина с кошками, переехавший в Архангельск из Донецкой области 20 лет назад.

Жилец также отметил, что ему не кому переехать на время, пока он не получит жилье.

В то же время директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин отметил, что с мужчиной ведутся переговоры и в любом случае ему будет предоставлено жилье в маневренном фонде.

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