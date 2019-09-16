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В России стартовали стратегические командно-штабные учения «Центр-2019»

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© youtube.com

© youtube.com

В Центральном военном округе начинаются стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» Вооруженных сил РФ.

В течение недели российские военные совместно с представителями вооруженных сил еще семи стран условно нейтрализует террористическую угрозу на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

К участию в маневрах приглашены военнослужащие Индии Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

По его словам, под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, которые способствуют распространению терроризма.

Вооруженные силы РФ, согласно сценарию маневров, должны вместе с войсками дружественных стран нейтрализовать условное государство, руководство которого поддерживает терроризм и распространяет его на территории соседних стран, при этом развязывая вооруженный конфликт.

Учения пройдут 16−21 сентября на восьми российских полигонах. Кроме того, будут разыграны эпизоды на Каспийском море, а также на четырех полигонах в Казахстане, одном — в Киргизии и на территории 201-й российской базы в Таджикистане, сообщает ТАСС.

На маневры приглашены все аккредитованные в Москве военные атташе, отмечает ФАН.

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