Парад во время чумы: россиян раздражают праздничные выдумки властей

Устроенные в ряде городов России публичные мероприятия (чаще всего — под названием «День города») вызвали неприятие у горожан, которые видят в этих празднествах пир во время чумы.

Самой сильной критике, что естественно, подвергся «парад коммунальной техники» в Москве, который в минувшую субботу создал массу неудобств жителям столицы из-за перекрытий дорог, повышенного шума и загрязнения воздуха работой сотен моторов тяжелых машин.

Не меньшие неудобства испытали жители Ногинска, Видного и других подмосковных городов, где хотя «парады говновозов» (как их едко охарактеризовал в эфире «Эха Москвы» Матвей Ганопольский) не проводились, коммунальные грузовики перекрыли проезжую часть центральных улиц, иногда «заперев» целые микрорайоны.

Тот «парад войск ЖКХ», который устроили московская мэрия и подражающие ей администрации подмосковных райцентров, показывает, что власти пребывают в конечной стадии маразма, считает лидер движения «Синия ведерки» Петр Шкуматов.

Полное ощущение — и, скорее всего, так оно и есть, — что городские власти устраивают эти пиры во время чумы с одной целью — убаюкать самих себя, снять хотя бы на несколько часов то ощущение страха, которое их преследует неотрывно день и ночь, — сказал он «Ридусу».

Поскольку у Сергея Собянина нет в распоряжении танков, чтобы провести парад на Красной площади, он использует ту технику, которая в его распоряжении имеется — точно так же, как людоедка Эллочка пыталась подражать супруге американского миллиардера.

Надо было бы Собянину еще дворников-мигрантов с метлами колоннами пустить. Это был бы аналог прохождения пехотных полков, — иронизирует Шкуматов.

А если серьезно, то «праздники», подобные тем, что устроили в минувшие выходные в Москве, Видном и, наверняка, в ряде других городов, откуда информация не просочилась в Интернет — это чистой воды вредительство, уверен активист.

На маршруте парада коммунальной техники в Москве есть дома и кварталы, откуда просто не существует, не предусмотрено иных выездов, как на Садовое кольцо или другие улицы, заблокированные поливалками и снегоуборочными машинами. И жители этих домов не могли ни выехать со двора, ни вернуться домой по несколько часов, — говорит Шкуматов.

Но дело, конечно, не только в неудобствах каких-то нескольких тысяч горожан (кому вообще эти горожане интересны, одни проблемы от них). «Пиром во время чумы» все такие праздники являются потому, что оранжевые поливалки грохочут по улицам городов в то время, когда в бюджетах этих городов нет денег на здравоохранение, образование, благоустройство, на ремонт тех же самых дорог в конце концов.

Что касается конкретно «блокады» в городе Видное, то сообщения местной жительницы Виктории Довгой значительно преувеличены, сказал «Ридусу» депутат Совета городского поселения Видное Роман Харланов.

Во время демонстрации трудящихся по случаю 90-летия образования Ленинского района была в самом деле перекрыта для движения транспорта улица Школьная. Но вряд ли это вызвало такие уж серьезные проблемы для горожан. Во-первых, демонстрация длилась только два часа, с 11 утра до часа дня. Во-вторых, перекрытие этой улицы никак не блокировало никакие микрорайоны, потому что там есть другие въезды и выезды, и по ним должно было быть организовано объездное движение, — сказал он.

По словам депутата, он видел сообщение Виктории Довгой в Фейсбуке, так как они находятся друг у друга в друзьях в этой соцсети.

Однако, добавляет Харланов, он не может точно утверждать, что объездное движение по улицам Медицинская и Садовая на время патриотического единения власти и трудовых коллективов Видного было в самом деле организовано, как планировалось.





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