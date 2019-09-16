В Красноярске мужчина прочистил мусоропровод горящим бензином

В Красноярске полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в мусоропроводе десятиэтажного жилого дома.

По предварительной версии, житель этого дома 1980 года рождения вылил в мусоропровод ведро бензина, а затем бросил туда горящую спичку.

Раздавшимся после этого взрывом выбило стекла в окнах нескольких квартир, а также повредило пять стоявших у подъезда автомобилей.

После этого из подъезда эвакуировали 37 человек, в том числе троих детей.

Мужчина объяснил свои действия тем, что хотел таким своеобразным способом прочистить засорившийся мусоропровод.



Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Как сообщал «Ридус», ранее предполагалось, что кто-то из жильцов из хулиганских побуждений вылил в мусоропровод бензин, а затем бросил туда окурок.