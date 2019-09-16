В Красноярске мужчина прочистил мусоропровод горящим бензином
- 16 сентября 2019, 11:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Красноярске полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в мусоропроводе десятиэтажного жилого дома.
По предварительной версии, житель этого дома 1980 года рождения вылил в мусоропровод ведро бензина, а затем бросил туда горящую спичку.
Раздавшимся после этого взрывом выбило стекла в окнах нескольких квартир, а также повредило пять стоявших у подъезда автомобилей.
После этого из подъезда эвакуировали 37 человек, в том числе троих детей.
Мужчина объяснил свои действия тем, что хотел таким своеобразным способом прочистить засорившийся мусоропровод.
Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.
Как сообщал «Ридус», ранее предполагалось, что кто-то из жильцов из хулиганских побуждений вылил в мусоропровод бензин, а затем бросил туда окурок.
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