найти ×
   
  • USD -0.64
    63.83
  • EUR -0.86
    70.67
СохранитьСохранено0
×

205884

В Красноярске мужчина прочистил мусоропровод горящим бензином

Small default
© МВД

© МВД

В Красноярске полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в мусоропроводе десятиэтажного жилого дома.

По предварительной версии, житель этого дома 1980 года рождения вылил в мусоропровод ведро бензина, а затем бросил туда горящую спичку.

Раздавшимся после этого взрывом выбило стекла в окнах нескольких квартир, а также повредило пять стоявших у подъезда автомобилей.

После этого из подъезда эвакуировали 37 человек, в том числе троих детей.

Мужчина объяснил свои действия тем, что хотел таким своеобразным способом прочистить засорившийся мусоропровод.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Как сообщал «Ридус», ранее предполагалось, что кто-то из жильцов из хулиганских побуждений вылил в мусоропровод бензин, а затем бросил туда окурок.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
29082990читать позжечитаю позже
Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
5023949читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

1117804читать позжечитаю позже

Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса20 августа

Противоречия США и Китая отправят мировую экономику в нокаут, и Россия тоже пострадает.

-4134096читать позжечитаю позже