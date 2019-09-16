В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
- 16 сентября 2019, 10:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности до 4:00 среды, 18 сентября, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение связано с усилением скорости ветра до 17 метров в секунду.
Желтый уровень обозначает, что погода потенциально опасна.
В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются дожди, температура днем составит 11−2 градусов тепла, в ночное время — 6−7 градусов.
С четверга температура по ночам будет опускаться до 2 градусов выше нуля.
Как сообщал «Ридус», вчера вечером МЧС предупредило москвичей об усилении ветра.
Кроме того, сообщалось, что к концу нынешней недели ожидаются первые заморозки.
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