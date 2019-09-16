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Вандалы изрисовали фасад исторической часовни в центре Новосибирска

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© google maps

© google maps

В центре Новосибирска вандалы изрисовали фасад часовни святого Николая Чудотворца, являющейся одной из главных достопримечательностей города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Информация об акте вандализма поступила в полицию вечером в воскресенье, 15 сентября.

В настоящее время стражи порядка проводят по данному факту проверку, устанавливая к причастных к происшествию.

© vk.com

Часовня во имя святого Николая Чудотворца была заложена в в 1914 году. В 1930 году ее разрушили, установив на ее месте сначала памятник молотобойцу, а затем монумент Сталину.

В 1993 году часовню восстановили к 100-летнему юбилею города.

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