Вандалы изрисовали фасад исторической часовни в центре Новосибирска
- 16 сентября 2019, 09:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре Новосибирска вандалы изрисовали фасад часовни святого Николая Чудотворца, являющейся одной из главных достопримечательностей города, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Информация об акте вандализма поступила в полицию вечером в воскресенье, 15 сентября.
В настоящее время стражи порядка проводят по данному факту проверку, устанавливая к причастных к происшествию.
Часовня во имя святого Николая Чудотворца была заложена в в 1914 году. В 1930 году ее разрушили, установив на ее месте сначала памятник молотобойцу, а затем монумент Сталину.
В 1993 году часовню восстановили к 100-летнему юбилею города.
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