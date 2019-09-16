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Названы сроки серийного производства новейшего российского ЗРК С-500

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© Mil.ru

© Mil.ru

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Серегей Чемезов назвал сроки серийного производства новейшего российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500, сообщает РБК.

Я думаю, серийный выпуск будет через год, — сказал глава госкорпорации.

По его словам, в ближайшие пять лет экспорта С-500 не будет, так как «в первую очередь надо обеспечить свою армию».

Чемезов отметил в беседе с агентством, что довольно большим спросом в мире пользуется ЗРК С-400.

Гендиректор «Ростеха» добавил, что производство компонентов С-400 может быть налажено в Индии, сейчас обсуждается этот вопрос.

Весной нынешнего года разработка С-500 вошла в завершающую стадию, напоминает ФАН.

С-500 «Прометей» — российский зенитный ракетный комплекс, разрабатываемый АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» в качестве нового поколения зенитных ракетных систем.

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