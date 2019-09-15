Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку

В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».

Как рассказала изданию председатель первичной профсоюзной организации работников здравоохранения «Действие», фельдшер скорой помощи Ольга Чайка, в акции участвуют 39 фельдшеров и медсестер, а также 37 водителей, что составляет в городе 40% работников скорой помощи этой категории.

С сегодняшнего дня участники акции будут отказываться от переработок и начнут выполнять обязанности строго в объеме одной ставки.

В середине августа медработники и водители предупредили руководству больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Петрозаводска о вероятной «итальянской забастовке», отмечает News.ru.

Свои намерения они объяснили нежеланием терпеть «унизительный уровень заработной платы».

Как сообщал «Ридус», в мае ныненшнего года более 140 сотрудников скорой помощи в Пензенской области объявили так называемую итальянскую забастовку.