В результате нападения медведя в Армении погиб польский турист
- 14 сентября 2019, 20:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.
Об этом службе спасения 911 сообщила днем 14 сентября гражданка Польши, также совершавшая восхождение.
По ее словам, спасатели обнаружили ее и погибшего через два часа после проишествия.
«На место на вертолете вылетели врачи медцентра „Эребуни“, которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС Армении.
Пострадавшую девушку доставили в медцентр города Аштарак, расположенного в 20 километрах от Еревана.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что во время путешествия в Канаду погиб в результате нападения медведя композитор из Франции Жюльен Готье, планировавший записать звуки природы.
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