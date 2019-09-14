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В результате нападения медведя в Армении погиб польский турист

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© pixabay.com

© pixabay.com

При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.

Об этом службе спасения 911 сообщила днем 14 сентября гражданка Польши, также совершавшая восхождение.

По ее словам, спасатели обнаружили ее и погибшего через два часа после проишествия.

«На место на вертолете вылетели врачи медцентра „Эребуни“, которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС Армении.

Пострадавшую девушку доставили в медцентр города Аштарак, расположенного в 20 километрах от Еревана.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что во время путешествия в Канаду погиб в результате нападения медведя композитор из Франции Жюльен Готье, планировавший записать звуки природы.

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