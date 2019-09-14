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Во Внуково кошка одной из пассажирок попала «вглубь коммуникаций»

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

У пассажирки, собиравшейся вылететь в Кельн, в аэропорту Внуково сбежала кошка породы шотландская вислоухая и забралась в вентиляцию.

Теперь сотрудники воздушной гавани временами слышат мяуканье, доносящееся из-за стен, но найти животное пока никто не может.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. Перед вылетом женщина зашла в туалет вместе со своей питомицей. Там кошка чего-то испугалась и исчезла «в какой-то щели в полу».

Попытки отыскать животное не увенчались успехом. По одной из версий, кошка попала «вглубь коммуникаций».

Пока никто не понимает, как ее поймать, говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в аэропорту Домодедово собака сбежала во время ее доставки в багажное отделение.

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