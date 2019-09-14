Во Внуково кошка одной из пассажирок попала «вглубь коммуникаций»
- 14 сентября 2019, 18:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У пассажирки, собиравшейся вылететь в Кельн, в аэропорту Внуково сбежала кошка породы шотландская вислоухая и забралась в вентиляцию.
Теперь сотрудники воздушной гавани временами слышат мяуканье, доносящееся из-за стен, но найти животное пока никто не может.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. Перед вылетом женщина зашла в туалет вместе со своей питомицей. Там кошка чего-то испугалась и исчезла «в какой-то щели в полу».
Попытки отыскать животное не увенчались успехом. По одной из версий, кошка попала «вглубь коммуникаций».
Пока никто не понимает, как ее поймать, говорится в сообщении.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в аэропорту Домодедово собака сбежала во время ее доставки в багажное отделение.
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