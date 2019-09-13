Минкульт предложил изучать в школах песни Beatles, Queen и Pink Floyd

Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте министерства культуры РФ, в «Культурный норматив школьника» вошли песни британских рок-групп Beatles, Queen, Pink Floyd, а также Элвиса Пресли, американской группы Nirvana и шведской ABBA.

Из советских исполнителей российским школьникам рекомендовано слушать Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, «Машину времени» и Бориса Гребенщикова.

Отмечается, что список произведений искусства по направлениям «Литература», «Музыка», «Архитектура», «Кинематограф», «Театр» и «Изобразительное искусство» составлен исходя из возраста школьников.

В зарубежную литературную классику, включенную в рекомендации, вошли «Властелин колец» Джона Толкина, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Повелитель мух» Уильяма Голдинга и «1984» Джорджа Оруэлла.

Среди рекомендованных к просмотру иностранных фильмов — «Стена», «Человек дождя», «Шоу Трумана», «Эдвард руки-ножницы» и «Список Шиндлера».

Как отмечают «Новые Известия», пилотный проект Минкульта по сдаче «культурного норматива» в школах начался с 1 сентября в восьми регионах России. Цель проекта — активное привлечение школьников к изучению культуры и повышение их культурного уровня.